Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı - Sayfa 1

HATAY Antakya’dan İskenderun istikametine giden 38 AP 442 kamyonet, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 aracı biçti.

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Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı - Sayfa 2

Kazada 13 kişi yaralandı.

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Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı - Sayfa 3

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Hatay’da 10 araçlı zincirleme kaza 13 yaralı - Sayfa 4

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapatıldı.

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