Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini 20 milyon için öldürmüş

HATAY Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ile kardeşini öldürdüğü korkunç olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, 64004 Sokak'ta meydana geldi. Baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi.