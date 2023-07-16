Hatay saatlerdir yanıyor... Rüzgar etkisini artırdı, alevler giderek büyüyor! İşte son durum...
HATAY’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan yangın yayılarak ormana sıçradı. Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisini arttırmasıyla birlikte yayılmaya devam ediyor. Yangın 21 helikopter ve 9 uçakla söndürülmeye çalışılırken havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi. Bölgedeki son durumu açıklayan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Can kaybımız yok, 4 araç 7 konut maalesef zarar gördü. Yaklaşık 250 hektarlık alan zarar görmüş durumda" dedi. İşte detaylar...
Hatay'da orman yangını büyüyor. Belen'e bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Belen Belediye Başkanı: 3 ev yandı
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 3 evin yandığını belirtirken, 'Ekipler müdahale ediyor. Yangın büyüdü, birbirinden kopuk alanlarda. Bakanlığımızdan yeni ekipler geliyor. Yangın bölgesine yakın vatandaşlarımız evlerini boşaltsınlar. Yaralanma durumu yok. 3 saattir yangın sürüyor. Çalışma bölgesindeyim.' şeklinde konuştu.
İki mahalle tahliye edildi
Yangın nedeni ile Gülpınar ve Soğukoluk Mahalleleri tahliye edilirken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğuoluk mevkiinde çıkan Orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" açıklamasında bulundu.
9 uçak, 21 helikopter müdahale ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hatay Belen’deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" bilgisi verdi.