Hatay saatlerdir yanıyor... Rüzgar etkisini artırdı, alevler giderek büyüyor! İşte son durum...

İki mahalle tahliye edildi

Yangın nedeni ile Gülpınar ve Soğukoluk Mahalleleri tahliye edilirken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğuoluk mevkiinde çıkan Orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" açıklamasında bulundu.