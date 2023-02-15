Hatay depremde yerle bir oldu! Türkiye'de tek olan Ermeni köyünde bir ev bile yıkılmadı

Vakıflı'da herhangi bir yıkım olmadı, cenaze çıkmadı. Dağ köyü olduğumuz için ovadakilerden daha şanslıyız. 130 nüfusumuz var. 3 tane çadırımız var. Evlere hiç kimse girmiyor, çünkü sürekli artçı depremler meydana geliyor" dedi.