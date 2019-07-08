Hatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattı

Eşim zaten kalkamıyor. Ona ben bakıyordum. Şimdi ben de bakıma muhtaç duruma geldim. Almanya'dan oğlum ve gelinim geldi bize bakmak için. O da Almanya'daki işinden oldu. Onlar olmasa su verecek kimse yok. Savcılığa şikayetçi oldum. Şu an tek isteğim sorumluların cezalarını çekmesi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Her şeyden önce vicdanen düşünmeleri gerekirdi" dedi.