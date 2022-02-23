'Hastayım kimsem yok' diyen İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara ve oğlundan tepki Ahmet Tatlıses kimdir

"Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" : İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine ilk eşi Adalet Sara ve oğlundan yanıt geldi.