'Hastayım kimsem yok' diyen İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara ve oğlundan tepki Ahmet Tatlıses kimdir
İbrahim Tatlıses'in 'Hastayım, bana bakan kimsem yok' açıklamasının ardından ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten tepki geldi.
İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde İbo Show adlı kendi programında ‘Hastayım, kimse yanımda yok’ diyerek sitemde bulunduğu açıklamalarına, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten cevap geldi. Anne- -oğul, İbrahim Tatlıses için "Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti" dediler.
"Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" : İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine ilk eşi Adalet Sara ve oğlundan yanıt geldi.
Eski eşten manidar paylaşım: Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, ‘Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin’ ifadelerini kullandı.
Oğul Tatlıses'ten de tepki gecikmedi: Tatlıses’e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses ‘Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir’ mesajını paylaştı.