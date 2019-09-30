Hastaneye kaldırılmıştı! İşte Ateşböceği Ercan'ın son durumu

Hastaneye yattığından beri sevenlerinden destek mesajları aldığını ileten Bostancıoğlu, ”Titreme ve ateş ile kendimizi hastaneye attık. Bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. İlk belirlemelere göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi söylediler. Bütün sevenlerime iyi olduğumu söylemek istiyorum. Benden dualarını eksik etmesinler” diye konuştu.