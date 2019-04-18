Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın doktorundan ilk açıklama geldi!
Göğüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan ve stent takılan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilişkin doktorundan açıklama geldi.
Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener “Hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor” dedi.
Dr. Şener sözlerine şöyle devam etti: "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor”dedi.
Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise usta sanatçıyı hastanede ziyaret etti. Hastane odasında Gencebay'la çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Demircan, fotoğrafın üzerine, “İyi Hamd olsun, soranlara selamı var. Berhudar olsunlar, dedi” notunu yazdı.