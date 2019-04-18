Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın doktorundan ilk açıklama geldi!

Dr. Şener sözlerine şöyle devam etti: "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor”dedi.