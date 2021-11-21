Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumunu Meltem Cumbul açıkladı: Ailenin ricası...
Aniden rahatsızlanarak hastanelik olan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Hastanesi doktorlarından açıklama geldi. Meltem Cumbul ve yeğeni Levent İnanır da bilgi verdi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı, duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır, nöroloji servisinde gözetim altında tutuluyor.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere, İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.
İnanır'ın tetkiklerinin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Kutluhan, "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Kendisini dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabildiğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmış ve tedavisine başlanmıştır." diye konuştu.
Herkese selamı var
Kutluhan, İnanır'ın herkese selamı olduğunu, saygılar sunduğunu ve teşekkür ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Hastanemiz bu hastalığın tedavisi için tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz."