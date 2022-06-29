 "Hastaneye gidiyorum" diyen kadın 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp kaçtı

“2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı. Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye’ye gittiğini öğrendim Osmaniye’ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına. Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum kendisine.”