Hastaneler doldu taştı! Pandemi dönemindeki kadar yoğun salgın var! Bakanlığa başvurdular "Maske geri gelsin"
Özellikle çocuklar arasında çok ağır geçen salgın giderek yayılırken, yoğun bakımlarda doluluk oranları artmaya başladı. Hekimler, son haftalarda Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğunun ciddi biçimde arttığını ve hastanelerin yoğun bakım birimlerinde yatak ihtiyacı yaşandığını söylüyor. Türk Tabipler Birliği ise, Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak toplu taşıma araçlarında maske takmanın tekrar zorunlu hale getirilmesini istedi.
Son haftalarda Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğunun ciddi biçimde arttığı hastanelerde yoğun bakımlar da dolmaya başladı. Doktorlar, Covid-19 varyantlarının yanı sıra influenza ve diğer mevsimsel virüslerin etkisinin arttığını, bazı bölgelerde yoğun bakım ihtiyacının karşılanamadığını ifade ediyor.
Türk Tabibleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, "Sanki Covid-19 salgınının en yoğun günlerini yeniden yaşıyoruz" diyerek, Aile Sağlığı Merkezleri'nde her doktorun günde en az 100 hasta gördüğünü söylüyor. Hekimler, yeni varyantların Türkiye'ye ulaşmış olabileceğini ancak artık ulusal çapta bir test uygulaması yürütülmediği için bunun da net olarak bilinmediğini ifade ediyor.
Toplu taşımada maske geri gelsin
TTB, "solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kurumlarına yazı göndererek, ücretsiz maske dağıtımı ve toplu taşımalarda maske kullanımına teşvik önlemlerinin alınmasını istedi. TTB yazısında, "Toplu taşımalarda yapılacak basit düzenlemelerin, yolcuların ve tüm toplumun sağlığına olumlu etkisi olacaktır" dedi.
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, çocuk yaş grubunda beta testi, 15 yaşından itibaren ise grip ve COVID-19 testlerinin yapılması gerektiğini ve buna göre destek tedavisinin verilmesi gerektiğini belirterek, eğer grip ya da COVID-19 teşhisi konursa, evdeki diğer bireylerin korunmasının çok önemli olduğunu söylüyor.