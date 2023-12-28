Hastaneler doldu taştı! Pandemi dönemindeki kadar yoğun salgın var! Bakanlığa başvurdular "Maske geri gelsin"

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, çocuk yaş grubunda beta testi, 15 yaşından itibaren ise grip ve COVID-19 testlerinin yapılması gerektiğini ve buna göre destek tedavisinin verilmesi gerektiğini belirterek, eğer grip ya da COVID-19 teşhisi konursa, evdeki diğer bireylerin korunmasının çok önemli olduğunu söylüyor.