Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil dede oldu kızı Sezin Erbil doğum yaptı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Sezin Erbil'in bir kızı oldu.
Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil anne oldu. Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı.
İki gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, çifte mutluluk yaşadı. Sağlığına kavuşan Erbil'in torun haberiyle keyfinin bir hayli yerinde olduğu öğrenildi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan hamilelik sürecinde sevenlerine bilgi veren Sezin Erbil, şunları söylemişti:
-''Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan,mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu''
Sezin Erbil, hamileliğinin son haftalarında ise duygularını şu sözlerle anlatmıştı:
-''Çok şükür 36.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim,hamdolsun babam çok güçlü bunuda yener diyorum, Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum,kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim''