Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil dede oldu kızı Sezin Erbil doğum yaptı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan hamilelik sürecinde sevenlerine bilgi veren Sezin Erbil, şunları söylemişti:

-''Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan,mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu''