Hastaneden paylaşım yapmıştı! Hepsi'nin yıldızı Yasemin Yürük taburcu oldu!
Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz kazanın ardından zorlu bir tedavi sürecine girdi. Etiler’de yürürken dengesini kaybedip düşen Yürük’ün bacağı iki yerinden kırılmış, ünlü isim ameliyat sonrası yaşadığı ağrı ve his kaybıyla takipçilerini endişelendirmişti.
Bir haftadan fazla hastanede kalan Yasemin Yürük, taburcu olduktan sonra da tedavisine devam ediyor.
Sosyal medya hesabından sürecin ne kadar zor geçtiğini anlatan Yürük, ağrılarının sürdüğünü ve ayağında hareket kaybı yaşadığını söylemişti. Ünlü isim, daha önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
“1 ayı geçti hâlâ düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı, acı. Yerinden sıçratan elektrik çarpması hissi var ama ayağımda hissetmiyorum.”
Yasemin Yürük, parmaklarını hareket ettiremediğini ve ayağının donmuş gibi olduğunu belirterek yaşadığı süreci takipçileriyle açıkça paylaştı. Ağrılarının bazı anlarda çok şiddetlendiğini söyleyen Yürük “Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum” sözleriyle zorlandığını dile getirmişti.