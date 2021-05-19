BIST 1.460
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 507,46

Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran 60 yaşındaki Burak Sergen'den haftalar sonra gelen poz görenleri şaşırttı.

Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

112
Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.

212
Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından babasının entübeden çıkarıldığını açıklamıştı. 

312
Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sergen, önceki gün 1 aylık tedavinin ardından yoğun bakımdan normal odaya geçti. 

412