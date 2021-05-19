Hastaneden fotoğraf geldi gören tanıyamadı! Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi
Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran 60 yaşındaki Burak Sergen'den haftalar sonra gelen poz görenleri şaşırttı.
Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.
Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.
Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından babasının entübeden çıkarıldığını açıklamıştı.
Sergen, önceki gün 1 aylık tedavinin ardından yoğun bakımdan normal odaya geçti.