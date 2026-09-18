Hastanede tedavi görüyordu! Doktoru paylaştı İbrahim Tatlıses'in geldiği son hale bakın...
Nisan ayındaki enfeksiyonun ardından safra kesesi ameliyatı olan ve fizik tedavi süreci başlayan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna dair sevindiren haberi doktoru Doç. Dr. Edip Gönüllü duyurdu. Birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan uzman isim, usta sanatçının tedavi süreciyle ilgili açıklama yaptı. İşte Tatlıses'in son hali...
Geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının ardından safra kesesi operasyonu geçiren ve ardından fizik tedavi sürecine adım atan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunda yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor. Usta ismin doktoru Doç. Dr. Edip Gönüllü, sanatçıyla birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, Tatlıses'in uzun süredir çektiği kronik ağrılardan nihayet kurtulduğunu müjdeledi.
NİSAN AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
“İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ardından safra kesesi ameliyatı olan sanatçı, 22 Nisan'da taburcu edilmişti.
Operasyon sonrasında güç kaybı ve bazı zayıflamalar yaşayan Tatlıses için doktorlarının tavsiyesiyle fizik tedavi programı başlatılmıştı.
DOKTORU FOTOĞRAFLA DUYURDU
Tedavi süreci devam eden sanatçının doktoru Doç. Dr. Edip Gönüllü, sosyal medya hesabından Tatlıses'le birlikte çekilen bir fotoğraf yayımladı.
Gönüllü, paylaşımında usta sanatçının uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
“MUTLULUĞUMUZ GÜLÜMSEMEMİZE YANSIDI”
Doç. Dr. Edip Gönüllü, paylaşımına şu notu düştü: “Sevgili abim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı. Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle.”