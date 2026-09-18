Hastanede tedavi görüyordu! Doktoru paylaştı İbrahim Tatlıses'in geldiği son hale bakın...

“MUTLULUĞUMUZ GÜLÜMSEMEMİZE YANSIDI”

Doç. Dr. Edip Gönüllü, paylaşımına şu notu düştü: “Sevgili abim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı. Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle.”