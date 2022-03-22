Hastane yanlışlıkla antibiyotik iğnesi yaptı 74 gün komada kaldı artık yürüyemiyor

3 Ocak’ta Gaziantep’teki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Sultan Cengiz, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi öncesinde doktorları uyaran Cengiz, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu belirtti. Tedavide bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz’e, antibiyotik içeren iğne yapıldı. İğnenin yapılmasından bir süre sonra fenalaşan Cengiz’in kalbi vücudunda şişlikler meydana gelmesinin ardından durdu.