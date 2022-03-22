Hastane yanlışlıkla antibiyotik iğnesi yaptı 74 gün komada kaldı artık yürüyemiyor
GAZİANTEP'te alerjisi olduğu halde antibiyotik iğnesi yapılmasından dolayı komalık olan 2 çocuk annesi, yoğun bakımda gördüğü 74 günlük tedaviyle hayata yeniden tutundu. Ölümden dönen Sultan Cengiz, yoğun bakım servisinden alkışlarla taburcu edilirken Doktor Gülden Kocager, “Çok şükür Sultan’ı kalbi durmasına rağmen hayata döndürebildik” dedi.
3 Ocak’ta Gaziantep’teki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Sultan Cengiz, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi öncesinde doktorları uyaran Cengiz, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu belirtti. Tedavide bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz’e, antibiyotik içeren iğne yapıldı. İğnenin yapılmasından bir süre sonra fenalaşan Cengiz’in kalbi vücudunda şişlikler meydana gelmesinin ardından durdu.
Kalbi 30 dakika boyunca çalışmayan kadının kalbi kalp masajıyla tekrardan çalıştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz, iyileşmeyince 5 Ocak’ta Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
44. günde tepki verdi
Genel Yoğun Bakım servisine alınan Cengiz, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gülden Kocager, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Halim Bayram ve Hiperbarik Uzmanı Doktor Mehmet Ali Kaplan’ın takibinde tedavi görmeye başladı. Komaya giren ve bilinci kapalı olan Cengiz’e, ilk olarak Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulandı. 74 gün boyunca doktorların özenle takip ettiği Cengiz, bir ay önce ellerini ve ayaklarını oynatarak tepki vermeye başladı.
Yoğun Bakımdan alkışlarla uğurlandı
Antibiyotiğe alerji olmasından dolayı tedavisinde kullanılan ilaçlar özenle belirlenen 2 çocuk annesi Cengiz, 74 günün ardından iyileşerek ölümden döndü. Yoğun Bakım Servisinden kendisini iyileştiren ekibin alkışlarıyla uğurlanan Cengiz, yeni hayatına merhaba dedi.74 günlük tedavi sürecini anlatan Doktor Gülden Kocager, hastanın alerjisini tetikleyebilecek hiçbir ilacı vermediklerini belirterek, sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini dile getirdi.