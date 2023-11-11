Hastane otoparkındaki otomobilin içinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı: Meğer katil...
ATAŞEHİR'de dün Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde cansız şekilde bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katili kim belli oldu.
Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, asfalt ekipleri çalışma yapmak için alanı boşaltmıştı.
O esnada park halindeki bir aracın içerisinde birçok kanalda sunuculuk yapmış olan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın cansız bedeni bulunmuştu.
Adli tıbbın çalışmaları sonucu maktulün 22 Ekim 2023 tarihinde 1 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar ile abla Işıl Deniz Palabıyıklar arasında sorunlar olduğu öğrenildi.