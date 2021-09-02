Hastane odasından paylaşıp Defne Samyeli kötü haberi verdi: Lütfen hemen...
Sanat dünyasında Ezgi Mola, Serdar Ortaç, Haluk Levent'ten gelen kötü haberlerinden ardından Defne Samyeli'den de hayranlarını korkutan haber geldi.
Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönmüştü. Konserden konsere koşan Defne Samyeli sahne performanslarıyla göz doldururken son paylaşımı hayranlarını korkuttu.
49 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Hastane odasından paylaşım yapan Samyeli "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik." dedi.