Hastane odasında İngilizce öğrendi! Oxford'dan ödül aldı
İzmir'de lösemi tedavisi gördüğü hastane odasında oynadığı bilgisayar oyunlarından etkilenerek İngilizce öğrenmeye başlayan Tufan Çiçek, hem hastalığını yendi hem de öğrendiği İngilizce sayesinde Oxford Üniversitesinin Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında düzenlediği hikaye yarışmasında ikinci olmayı başardı.
Konak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Tufan Çiçek'e 8 yıl önce rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.
Doktorları, hastanede bir yıl kemoterapi gören Çiçek'in odasında sıkılmaması için bilgisayar oyunları oynamasına izin verdi. Oyunları rahat şekilde oynamak için İngilizce kelimeleri sözlükten araştıran Çiçek, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim gördüğü okulda İngilizce öğrenmek için öğretmenlerinden destek almaya başladı.
İngilizceye ilgisi hastaneden taburcu olduktan sonra da devam eden Çiçek, okula gidemediği 2 yıl boyunca evinde kendi olanaklarıyla yabancı dil öğrenmeye devam etti.
Çiçek, tedavisinin tamamlanmasının ardından okuluna dönerken, İngilizceyi daha iyi konuşup anlamak için özel bir kursa gitmeye başladı. Hastalığının bir yıl sonra tekrarlamasının ardından yeniden hastanede tedavi görmeye başlayan Çiçek'in "en yakın dostu" yine İngilizce oldu.