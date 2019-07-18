Hastane odasında İngilizce öğrendi! Oxford'dan ödül aldı

Çiçek, tedavisinin tamamlanmasının ardından okuluna dönerken, İngilizceyi daha iyi konuşup anlamak için özel bir kursa gitmeye başladı. Hastalığının bir yıl sonra tekrarlamasının ardından yeniden hastanede tedavi görmeye başlayan Çiçek'in "en yakın dostu" yine İngilizce oldu.