Hastalıklar nefesten teşhis edilecek!

Türkiye'ye döndükten sonra Aksaray Üniversitesi bünyesinde 2009 yılından itibaren laboratuvar kurmaya başladığını anlatan Bayraklı, şöyle konuştu: "Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yöntemimizi ve sistemimizi geliştiriyoruz. Nefes analizi, aslında bilinen bir yöntem. Yıllardır nefes üzerine çalışmalar yapılıyor. Bulunan çözümler hala hastanelerde rutin bir yöntem olarak kullanılamıyor. Biz de bu problemin çözüm yollarına eğilerek farklı bir yaklaşımla yeni nesil lazer ve yapay zeka tabanlı sensör sistemi üzerine çalışma gerçekleştirdik. Biz, farklı molekülleri aynı anda analiz etmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka ve lazer tabanlı cihazı, hastanın nefesindeki birden fazla molekülü, mide kanseri, ülser, gastrit gibi mide hastalıkları ve diyabet hastalığının teşhisinde kullanacağız."