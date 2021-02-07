Hastalık ortaya çıktı! Kerem Bürsin Hande Erçel kavgası Sen Çal Kapımı'yı durdurdu denmişti
Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasında kavga iddialarının gerçeği ortaya çıktı.
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki aşk mı arkadaşlık mı var tartışmaları sürerken geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia magazin dünyasını sarsmıştı. Erçel ve Bürsin ikilisinin arasının fena bozulduğu iddiaları hayranlarını şok etmişti.
Sen Çal Kapımı çekimleri esnasında kavga etmeye başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin yüzünden set durduğu iddia edilmişti.
Kavga yüzünden Sen Çal Kapımı dizisinin setinin tatil edildiği haberleri çok konuşulmuştu.
Önceki gün kavga ettikleri, aralarının bozulduğu ve bu nedenle setin tatil edildiği haberlerine Kerem Bürsin'den yalanlama geldi. Posta'nın haberine göre aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı.