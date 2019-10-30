Hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın'ın son halini görenler şoke oldu!
Oyuncu, yazar İclal Aydın, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu, son halini görenler şaşırmaktan kendilerini alamadı.
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde rol alan İclal Aydın, yeni kitabı Kalbimin Can Mayası'nın çıkmasının ardından Kanal D'de yayınlanan Müge ile Gülşen'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Aydın'ın son hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.
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2.5 ayda aldığı kilolarla herkesi şaşırtan İclal Aydın, 2. Sayfa'da yeni kitabı ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aydın, aldığı kilolar hakkında ise şunları söyleyerek açıklık getirdi:
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"İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz.''
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''Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım.''
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