Hastalığı ilerledi kimse korkmasın diye sokağa çıkmıyor

“Allah rızası için sesimi duyun”

İstanbul’da sedef hastalığı üzerine çalışmalar yapan ve hastalığı yüzde yüz tedavi ettiğini öğrendiği Dr. Mehmet İlteber Bahadır’a gitmek istediğini söyleyen Kılıç, “Bu hastalığı tedavi eden kişiymiş. Garanti de veriyor. Sekreterleriyle irtibat kurdum ve 4 ile 7 bin lira arasında para istediler. Benim de hastalığım şiddetli o nedenle 7 bin lira gidermiş. Beni bu doktora ulaştırsınlar. Ben bir şey istemiyorum. Gereken neyse yapılsın. Allah rızası için sesimi duyun” diye konuştu.