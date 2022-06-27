Hastalığı dünyada sadece 13 kişide var! "Geceleri rahat uyumak istiyorum"

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba Seyfettin Tuncel, “Bundan 3 yıl önce Ayşe’nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul’dan duyarlı bir iş insanı Ayşe’nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe’nin ikinci ameliyatını olması lazım. Şu an Ayşe’nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye’de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor” şeklinde konuştu.