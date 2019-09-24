Hasta oğluna tedavi parası bulabilmek için Adana'dan İstanbul'a yürüdü

"Ölmek var dönmek yok"

Yolculuk sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Sönmezer, “Benim en büyük zorluğum ayaklarım, sağlık yönüm. Ama oğlum için feda olsun. Ben oğlumu kurtardıktan sonra hiçbir şey önemli değil. Ben gerçekten canla, başla evladım için yürüdüm. Ölmek var, dönmek yok amacıma ulaşana kadar." dedi. Yolculuğu süresince kalacak yer sıkıntısı çektiğini belirten Sönmezer, “Mescitlerde kalıyorum. Çaresiz kaldım, onun için yürüyorum. Çaresiz kalmasam yürümezdim. Bu beni mahvediyor. Sırtımda yük var, elimde poşetim var. Ben bu yükle yürüyorum. Allah azmini veriyor. Oğlumla arada telefonla görüşüyorum. O da yürüyorum diye kızıyor. Hasta çocuk. Hastanede annesi var yanında. Oğlumdan bahsedince dayanamıyorum. 26 yaşında. Olacak bir şey değil gerçekten.” şeklinde konuştu.