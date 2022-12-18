Hasret sona erdi: 36 yıl sonra Dünya Kupası Messi'nin ellerinde!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.
Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden Arjantin, 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.