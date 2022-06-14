Hasat mevsimi başladı! Batmanda üretiliyor 40 günde 25 bin lira kazandırıyor

İpek böceği besiciliği yaparak geçimini sağlayan vatandaşlardan Nahit Ömray, 35 günlük ipek böceği besim işinin ardından koza hasadına başladıklarını belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğunu belirten Ömray, “İlçemizde 2010 yılında Karşıyaka Mahallesinde iki aile ile başlayan ipek böceği besiciliği, şu an 180 aileye geçim kaynağı oluyor.