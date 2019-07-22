Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler

''Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil'': Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü" diye konuştu.