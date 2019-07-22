Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.

Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler - Sayfa 1

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde çıktı. Kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler - Sayfa 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarihi eserlere sıçramadan kontrol altına alındı. 

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Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler - Sayfa 3

''Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil'': Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü" diye konuştu.

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Hasankeyf'te yangın çıktı yürekler ağza geldi Twitter'da bakın ne dediler - Sayfa 4

Twitter kullanıcıları #HasankeyfYanıyor etiketiyle paylaşım yaparak, tepkisini dile getirdi.

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