Hasankeyf resmen göç ediyor mezarlar bile taşınıyor sebebine bakın

3 km öteye defnediliyor: Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak eski Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra 3 kilometre mesafedeki yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa, defnediliyor. DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.