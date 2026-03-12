BIST 13.175
DOLAR 44,12
EURO 51,07
ALTIN 7.329,69

Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş...

Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş...

‘Konuşanlar’ programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın sevgilisi, nişanlanacağına yönelik haberler sonrası merak konusu olmuştu.

Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş... - Resim: 1

‘Konuşanlar’ programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta nişanlanacağı öğrenilmişti. Ünlü komedyenin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

19
Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş... - Resim: 2

NİŞAN TARİHİ BELLİ OLDU

Ünlü komedyen 29 Mart’ta evlilik yolunda ilk adımı atıyor.

29
Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş... - Resim: 3

2. Sayfa’nın haberine göre; Hasan Can Kaya'nın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ressam Duygu Karabaş olduğu öğrenildi.

39
Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş... - Resim: 4

Ortaköy’de bulunan Feriye’de yapılacak olan törene yakın dostlar ile aile üyeleri katılacak.

49