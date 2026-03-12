Hasancan Kaya'nın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın nişanlanacağı isim kimmiş...
‘Konuşanlar’ programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın sevgilisi, nişanlanacağına yönelik haberler sonrası merak konusu olmuştu.
‘Konuşanlar’ programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta nişanlanacağı öğrenilmişti. Ünlü komedyenin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
NİŞAN TARİHİ BELLİ OLDU
Ünlü komedyen 29 Mart’ta evlilik yolunda ilk adımı atıyor.
2. Sayfa’nın haberine göre; Hasan Can Kaya'nın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ressam Duygu Karabaş olduğu öğrenildi.
Ortaköy’de bulunan Feriye’de yapılacak olan törene yakın dostlar ile aile üyeleri katılacak.
