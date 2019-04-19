Hasan Şaş'tan olay sözler: Volkan bana ‘S... git lan’ dedi
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, “Her maç olduğu gibi taraftarımız beni tribüne çağırdı. Kadıköy’e özel bir durum değil. Ben de gittim. O sırada Volkan yanıma gelip küfürlü olarak ‘... git lan’ dedi. Sadece o küfretmedi” dedi.
Hemen hemen her Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi son derbinin de yankısı büyük oldu. Üzerinden günler geçmesine rağmen Kadıköy’de yaşananlar konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor. 1-1 berabere sona eren derbi öncesinde güne damga vuran olaylardan biri Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş’ın şiddetli şekilde tartışması olmuştu.
Fenerbahçe cephesi ve Fenerbahçe’ye yakın olan isimler de bu olaydan sonra Hasan Şaş’ı hedef göstermişti. Ama Hasan Şaş bu durumun tamamen farklı şekilde geliştiğini, hiçbir eylemde bulunmadığı hâlde tribünlerin yanı sıra sahaya çıkar çıkmaz Ersun Yanal’ın yardımcısı tarafından kendisine küfredildiğini ifade etti.
''Gerginliği Volkan başlattı'': Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ortamı germemek adına Yanal’ın yardımcısıyla muhatap olmadığını ifade eden Şaş, sonrasında Volkan Demirel ile olan gerginliğini de Fenerbahçe kaptanının başlattığını belirtti.
‘'Si... git lan buradan'’: Şaş, Galatasaray taraftarlarının her maç öncesinde kendisini tribünlere çağırdığının altını çizerken “Hem kendi stadımızda hem de deplasmanlarda taraftar beni çağırır. Bütün teknik ekibi, tercümanımızı dâhil olmak üzere... Bu durum Kadıköy’e özel bir şey değil. Ben de taraftarımızı selamlamaya gittim. Sonrasında Volkan yanıma gelerek küfürlü olarak ‘... git lan buradan’ dedi.