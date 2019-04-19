Hasan Şaş'tan olay sözler: Volkan bana ‘S... git lan’ dedi

‘'Si... git lan buradan'’: Şaş, Galatasaray taraftarlarının her maç öncesinde kendisini tribünlere çağırdığının altını çizerken “Hem kendi stadımızda hem de deplasmanlarda taraftar beni çağırır. Bütün teknik ekibi, tercümanımızı dâhil olmak üzere... Bu durum Kadıköy’e özel bir şey değil. Ben de taraftarımızı selamlamaya gittim. Sonrasında Volkan yanıma gelerek küfürlü olarak ‘... git lan buradan’ dedi.