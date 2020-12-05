Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak işte açıklama geldi

Hasan Şaş: 1 Ağustos 1976 Adana doğumlu orta saha mevkiinde oynayan eski millî futbolcu, futbol antrenörü ve yorumcusudur. 1996 yılında Ankara 50. Yıl Lisesinden mezun oldu. Küçük yaşta futbola olan ilgisi ve sürekli okuldan kaçarak futbol oynaması üzerine, futbola amatör olarak Akdeniz Karataşspor’da başladı.