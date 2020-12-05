Hasan Şaş Survivor'a mı katılacak işte açıklama geldi
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş sessizliğini bozdu. Tecrübeli isim Survivor iddialarını sosyal medyadan cevap verdi.
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de adada Cemal Hünal'ın olacağını açıkladı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş'ın da Survivor'a gideceği iddiaları sosyal medyada yayıldı.
Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı.
Hasan Şaş: 1 Ağustos 1976 Adana doğumlu orta saha mevkiinde oynayan eski millî futbolcu, futbol antrenörü ve yorumcusudur. 1996 yılında Ankara 50. Yıl Lisesinden mezun oldu. Küçük yaşta futbola olan ilgisi ve sürekli okuldan kaçarak futbol oynaması üzerine, futbola amatör olarak Akdeniz Karataşspor’da başladı.