Hasan Şaş Sevcan Orhan'dan ayrılır ayrılmaz başka bir kadınla fena yakalandı
Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşanmasının hemen ardından Sevcan Orhan'la yeni bir ilişkiye başlayan Hasan Şaş, İstanbul'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Galatasaray'ın efsane ismi Hasan Şaş, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Sevcan Orhan'la yıllar süren ilişkisini bitirdiği öğrenilen Şaş, çok geçmeden yeni bir ilişkiye başladı.
Tv100'de yayınlanan Magazin Hattı programının haberine göre Florya'da bir restaurantta kız arkadaşıyla baş başa koyu bir sohbette olan Hasan Şaş’ın mutlu hali dikkat çekti. Hasan Şaş daha sonra sevgilisine elleriyle limonlu soda hazırladı.
Daha sonra Hasan Şaş etraftakilerin meraklı gözlerle baktığı sevgilisiyle balıkçıdan el ele çıktı. Üzerinde pembe mini bir elbise olan sevgilisinin elini hiç bırakmayan Şaş, muhabirin özel hayatıyla ilgili sorduğu soru üzerine gerildi.
Muhabiri karşısında gören Şaş, önce “Kim bu?” diye sordu, daha sonra ise gerildi. Hızla aracının gazına basan Hasan Şaş’ın yanındaki sarışın kadının kimliği merak konusu oldu.