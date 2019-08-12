Hasan Şaş Sevcan Orhan'dan ayrılır ayrılmaz başka bir kadınla fena yakalandı

Tv100'de yayınlanan Magazin Hattı programının haberine göre Florya'da bir restaurantta kız arkadaşıyla baş başa koyu bir sohbette olan Hasan Şaş’ın mutlu hali dikkat çekti. Hasan Şaş daha sonra sevgilisine elleriyle limonlu soda hazırladı.