Hasan Can Kaya'nın tavrı İbrahim Selim'i çıldırttı! Programı apar topar iptal etti deniyor

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündem oldu. Program duyurulmuş olmasına rağmen İbrahim Selim , Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu.