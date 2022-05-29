Hasan Can Kaya'nın tavrı İbrahim Selim'i çıldırttı! Programı apar topar iptal etti deniyor
İbrahim Selim 'in Bu Gece programına konuk olan Hasan Can Kaya iddaya göre seyircilere laf attı. Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olan İbrahim Selim programı iptal etti.
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündem oldu. Program duyurulmuş olmasına rağmen İbrahim Selim , Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu.
İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğunun Esra Ruşan olduğu duyurulunca sosyal medya karıştı. İddialara göre bu haftaki programda ünlü komedyen Hasan Can Kaya yer alacaktı.
Hasan Can Kaya ile çekilen bölümden fotoğraflar da sosyal medyada yayınlanmıştı. Ancak son anda Hasan Can Kaya'lı yayın iptal edildi.
İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi.