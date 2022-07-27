Hasan Can Kaya'nın programında, şarkıcı İrem Derici'yi çıplak görmek istediler, olanlar oldu!

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusunu sordu. Kaya'nın, seyirciden aldığı ''İrem Derici cevabından sonra söylediği o söz sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucuyla karşılık olarak İrem Derici'nin verdiği yanıt ise gündeme bomba gibi düştü. Bakın başarılı şarkıcı, Hasan Can Kaya'nın o lafına nasıl tepki verdi... Sosyal medyayı çalkalayan o diyalog neydi...