Hasan Can Kaya'nın programında, şarkıcı İrem Derici'yi çıplak görmek istediler, olanlar oldu!
Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programında 'kimi çıplak görmek istersin' sorusu geldi. Seyircilerden 'İrem Derici' cevabı gelince Kaya, ünlü şarkıcıyı aramak istedi. "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" diyen ünlü sunucuya Derici'den öyle bir cevap geldi ki... Görenler şaştı kaldı...
Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusunu sordu. Kaya'nın, seyirciden aldığı ''İrem Derici cevabından sonra söylediği o söz sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucuyla karşılık olarak İrem Derici'nin verdiği yanıt ise gündeme bomba gibi düştü. Bakın başarılı şarkıcı, Hasan Can Kaya'nın o lafına nasıl tepki verdi... Sosyal medyayı çalkalayan o diyalog neydi...
Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç bir İrem Derici diyaloğu geçti. Seyircileriyle sohbet eden Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti.
Belki soyunur
Bir erkek seyirci ise soruya "İrem Derici" yanıtını verdi. Aldığı cevap karşısında yorumsuz kalamayan Kaya ise "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" diyerek seyirciye tiye aldı.
Hasan Can Kaya ve seyircisinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.