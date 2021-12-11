Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için RTÜK'ten son açıklama... Ceza alacak mı?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hasan Can Kaya'nın konuğunun ailesine ettiği küfürle gündeme gelen Konuşanlar programına ilişkin başlatılan incelemeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir" dedi.