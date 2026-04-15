Hasan Can Kaya’dan nişan haberlerine yanıt! “Herkes başka yere çekti”
Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Hasan Can Kaya, hakkında çıkan nişan haberleri ve lüks hediye iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere açıklık getiren ünlü komedyen, hem nişan iddialarını yalanladı hem de yaşam tarzına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hasan Can Kaya, magazin gündemini meşgul eden haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.
Bir süredir tasarımcı Duygu Karabaş ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulan Hasan Can Kaya’nın, sade bir tören yaptığı iddiası magazin kulislerinde hızla yayılmıştı. Özellikle belirli bir mekân tutulduğu yönündeki bilgiler, bu organizasyonun nişan olduğu yorumlarına neden olmuştu. Ancak Hasan Can Kaya, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık şekilde ifade etti.
2. Sayfa kameralarına konuşan ünlü komedyen, çıkan haberlerin yanlış yorumlandığını söyledi. Hasan Can Kaya, ailelerinin kalabalık olduğunu belirterek aslında nişan değil, kız isteme süreciyle ilgili bir plan yapıldığını anlattı. Ünlü isim, Malatyalı geniş bir aile olduklarını, kalabalık şekilde kız istemeye gidileceği için önceden bir yer ayarlanmasının düşünüldüğünü söyledi. Ancak bu durumun medya tarafından doğrudan nişan şeklinde yansıtıldığını belirtti.
Hasan Can Kaya’nın hakkında en çok konuşulan bir diğer iddia ise 4 milyon liralık saat hediyesi oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu söylentiye de net yanıt veren komedyen, söz konusu saatin nişan hediyesi olmadığını söyledi.