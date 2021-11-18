Hasan Can Kaya TikTok'da dünya rekoru kırdı Ellen DeGeneres'i geçti!

EXXEN'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya, TikTok'ta ulaşılması güç bir başarı elde etti. Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu yerle bir eden Kaya, sosyal medya platformunda 1 milyardan fazla izlendi.