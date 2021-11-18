Hasan Can Kaya TikTok'da dünya rekoru kırdı Ellen DeGeneres'i geçti!
EXXEN'de Konuşanlar isimli programını sürdüren Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta izlenme oranlarıyla, dünyanın en ünlü komedyeni olan Ellen DeGeneres'i geçti.
EXXEN'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya, TikTok'ta ulaşılması güç bir başarı elde etti. Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu yerle bir eden Kaya, sosyal medya platformunda 1 milyardan fazla izlendi.
"Konuşanlar" programıyla hayatımıza giren ve Türkiye'nin güldüğü adam olarak bildiğimiz Hasan Can Kaya başarıdan başarıya koşuyor.
Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, birkaç ay sonra Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaşmıştı.
Kısa sürede büyük başarı elde eden Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika'nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres'i bile geride bıraktı.