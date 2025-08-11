Hasan Can Kaya sevglisi ile tatilde görüntülendi! Samimi karelerine beğeni yağdı...

Sıcak havanın tadını çıkaran komedyen, şezlongda güneşlenirken kız arkadaşıyla samimi şekilde sohbet ederken görüntülendi. Güneşlenme ve deniz keyfi yaptığı anlar, yeni aşk iddialarını da gündeme taşıdı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989’da İstanbul’da doğdu. Aslen Malatyalı olan Kaya, lise yıllarından itibaren mizaha ilgi duymaya başladı. Üniversitede sinema ve televizyon eğitimi aldıktan sonra senaristlik yaptı ve çeşitli projelerde görev aldı.

Evli olmayan Kaya’nın özel hayatı zaman zaman magazin basınına yansıyor. Mizah anlayışı, samimi üslubu ve hızlı doğaçlama yeteneği sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan stand-up isimlerinden biri haline geldi.