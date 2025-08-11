Hasan Can Kaya sevglisi ile tatilde görüntülendi! Samimi karelerine beğeni yağdı...
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yeni sezon öncesi tatil için gittiği Bodrum'da sıcak havanın keyfini çıkarırken objektiflere takıldı.
Plajda şezlongda güneşlenip denizin tadını çıkaran Kaya, yanındaki kız arkadaşıyla samimi anlar yaşadı. İkilinin keyifli halleri, aşk iddialarını güçlendirdi.
AYRILIK FISILTISI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Geçtiğimiz haftalarda kulislerde dolaşan "Konuşanlar"ın yeni sezonda EXXEN'de olmayacağı iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü komedyen, sessizliğini bozarak bu iddiaları doğruladı. Yeni sezonda başka bir platformda izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Kaya, "yeni adres" konusunda ise şimdilik ketum kaldı.
BODRUM'DA SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
Yeni sezon öncesi tatilde enerji toplayan Hasan Can Kaya, Bodrum'da Gazete Magazin objektifine takıldı.
Sıcak havanın tadını çıkaran komedyen, şezlongda güneşlenirken kız arkadaşıyla samimi şekilde sohbet ederken görüntülendi. Güneşlenme ve deniz keyfi yaptığı anlar, yeni aşk iddialarını da gündeme taşıdı.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989’da İstanbul’da doğdu. Aslen Malatyalı olan Kaya, lise yıllarından itibaren mizaha ilgi duymaya başladı. Üniversitede sinema ve televizyon eğitimi aldıktan sonra senaristlik yaptı ve çeşitli projelerde görev aldı.
Evli olmayan Kaya’nın özel hayatı zaman zaman magazin basınına yansıyor. Mizah anlayışı, samimi üslubu ve hızlı doğaçlama yeteneği sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan stand-up isimlerinden biri haline geldi.