Hasan Can Kaya Konuşanlar'la Exxen'deki total izlenmelerin yarısından fazlasına ulaştı
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı damga vurdu. Rakiplerine fark attı.
YouTube'da Konuşanlar programıyla sürekli trendlerde yer alan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Konuşanlar'ı Exxen'e taşımıştı. Kaya, bu hamlesiyle izleyici kitlesinden çok sert tepkiler aldı. Birçok izleyicisi artık izleyemeceğini söyledi fakat durum öyle olmadı.
Konuşanlar'a konuk aldığı ünlü isimlerle programına renk katan Hasan Can Kaya, izlenme oranlarıyla Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.
Bu sene kendi dalında yarıştığı neredeyse bütün kategorilerde 'en iyi komedyen' veya 'en iyi talk show' ödüllerini kazanan Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan içeriklerin total izlenme oranlarının yarısından fazlasına ulaştı.
Ayrıca Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanacak 'Ekmek Kapısı' isimli bir sit-com'un çekimlerine başladı. Dizide Kaya'ya; Tuna Orhan, Ezgi Gör ve Lara Domaç eşlik edecek.