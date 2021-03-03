Hasan Can Kaya Konuşanlar'la Exxen'deki total izlenmelerin yarısından fazlasına ulaştı

YouTube'da Konuşanlar programıyla sürekli trendlerde yer alan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Konuşanlar'ı Exxen'e taşımıştı. Kaya, bu hamlesiyle izleyici kitlesinden çok sert tepkiler aldı. Birçok izleyicisi artık izleyemeceğini söyledi fakat durum öyle olmadı.