Hasan Can Kaya Konuşanlar'da Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'u ifşa etti: Menajerinle öpüşüyordunuz!
EXXEN Konuşanlar programının sonucu Hasan Can Kaya son bölümünde Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'u konuk etti. Hasan Can Kaya Caner Cindoruk'un menajeriyle sevgilisi olduğunu ifşa ederek 'Arkada öpüşüyordunuz' dedi.
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, son bölümde programına konuk olan Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti. Cindoruk'un yalnız olduğunu söylemesiyle araya giren Kaya, "Arkada menajerinle öpüşüyordunuz" diyerek ikilinin ilişki yaşadığını söyledi.
Genç komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının konuğu Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk oldu. Kahkahanın eksik olmadığı programda Cindoruk'un ilişkisi de ortaya çıktı.
"Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" : Cindoruk, Hasan can Kaya'nın "Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" sorusuna "Hayır çıkmazdım. İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlık deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şu an o dönemdeyim" cevabını verdi.
Hasan Can Kaya bombayı patlattı: Aldığı cevabı beğenmeyen Kaya, Cindoruk'un menajerine dönerek "Siz sevgili değil misiniz?" diye sordu. Caner Cindoruk "Hayır yeni menajerim o" cevabını verince Hasan Can Kaya bombayı patlattı.