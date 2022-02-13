Hasan Can Kaya Konuşanlar'da Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'u ifşa etti: Menajerinle öpüşüyordunuz!

"Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" : Cindoruk, Hasan can Kaya'nın "Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" sorusuna "Hayır çıkmazdım. İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlık deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şu an o dönemdeyim" cevabını verdi.