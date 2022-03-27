Hasan Can Kaya Konuşanlar son bölümde iş güvenliği diyalogu olay 'Rahmetli oldu' deyince...
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programında sunucu Hasan Can Kaya'nın bir seyirci ile arasındaki 'Rahmetli oldu' diyalogu tüyleri kısa süreliğine diken diken etti.
Exxen dijital platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'ın son bölümüne Kaya ve izleyicisinin "iş güvenliği" diyalog sosyal medyada viral oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen kanalında en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programın son bölümüne ise Hasan Can Kaya ile konuğu arasındaki diyalog damga vurdu.
Yeni bölümde İş Güvenliği uzmanlığı yaptığını söyleyen bir izleyici mesleğine dair bazı bilgilere yer verdi. Bir şantiyede çalıştığını söyleyen izleyici inşaatta yüksekte çalışan birinin kemer takması gerekirken takmadığını söyleyip bu tarz durumlarda iş tanımı gereği uyarmak durumunda olduğunu söyledi.
Sunucu Hasan Can Kaya bunun üzerine "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sorunca bir konuşanlar izleyicisi lafa girdi.