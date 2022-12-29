Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşıyor! Suskunluğunu bozdu iddialara böyle cevap verdi
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise ile 'Konuşanlar' programı ile şöhret basamaklarını tırmanan başarılı komedyen Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tüm bu iddiaların ardından suskunluğunu bozan Kaya olay olan aşk iddialarını yalanladı. 33 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamada, "Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin 'Konuşanlar' programının mimarı Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşulurken ilk açıklama iddiaların odağındaki isim Hasan Can Kaya'dan geldi.
Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddia edildi. Kaya ise 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu ortaya atılan iddiaların başında gelirken, sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekmişti.