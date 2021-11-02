Hasan Can Kaya Exxen'deki yönetmen sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı
EXXEN'de Konuşanlar isimli programıyla tanınan ve sevilen ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve 2,5 yıllık sevgilisi Sultan San ayrıldı. Sultan San'ın aynı zamanda programın yönetmeni olması Hasan Can Kaya'nın programı bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru işareti yarattı.
YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan ve bu programla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi. Kaya, ayrılık kararını ortaklaşa aldıklarını ifade etti. Sosyal medyada yayılan magazin kulislerinde Hasan Can Kaya'nın bu ayrılık sonrası programı bırakıp bırakmayacağı ise akıllarda soru işareti uyandırdı.
Hasan Can Kaya, işindeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde... 2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi.
Ayrılık haberler ini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.
" İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek"
Kaya, Haberler. com'a yaptığı açıklamada, ayrılık haberlerini doğruladı ve "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.