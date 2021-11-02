Hasan Can Kaya Exxen'deki yönetmen sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan ve bu programla ünlenen komedyen Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi. Kaya, ayrılık kararını ortaklaşa aldıklarını ifade etti. Sosyal medyada yayılan magazin kulislerinde Hasan Can Kaya'nın bu ayrılık sonrası programı bırakıp bırakmayacağı ise akıllarda soru işareti uyandırdı.