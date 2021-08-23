Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı'nın evini aldı Önce annesini düşünmüş...
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, patronu Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı. Hasan Can Kaya'nın evi annesine aldığı konuşuluyor.
TV8 ve Exxen yayın platformunun sahibi Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villa, kendi kanalının en sürpriz transferlerinden olan komedyen Hasan Can Kaya’nın oldu. Hasan Can Kaya'nın, evi annesi için aldığı konuşuluyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villasını satışa çıkarmıştı .
Önce annesini düşündü
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü.
Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.