Hasan Ali Yücel sorusunu bilemeyince alay konusu oldular

Sosyal medyada gündem oldu: Sunucunun ancak 4 harfi açmasından sonra dört yarışmacıdan biri butona basarken, yarışmacıdan biri, "Orhan Ali Güzel" yanıtını verdi. Başka bir yarışmacı ise "Orhan Ali Gürel" yanıtı verirken, bir diğer yarışmacı da "Orhan Ali Püren" yanıtını verdi. Daha sonra ise, yarışmacılar; "Osman Ali Güzel, Osman Ali Gürel, Yaman Ali Güzel, Yaman Ali Gürel" gibi yanıtlar verirken, yarışmacıların hiçbirisinin doğru yanıtı verememesi sosyal medyada tepki çekti.