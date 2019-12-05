Hasan Ali Yücel sorusunu bilemeyince alay konusu oldular
360 TV ekranlarında yayınlanan yarışmada yarışmacıların Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in ismini bilemeyince ekran başındakiler isyan ettiler.
360 TV'de yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacıların Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in ismini bilememeleri ekran başındaki izleyicileri isyan ettirdi.
360 TV ekranlarında yayınlanan "Ben Bilirim" adlı bilgi yarışmasında Hasan Ali Yücel isminin bilinmemesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Yarışma programında sunucunun, "Türk milli eğitiminin mihenk taşlarından, Köy Enstitülerinin kurucusu kültür ve siyaset adamıdır" sorusu karşısında yarışmacıların doğru cevabı bilememesi ekran başındakileri şaşkına uğrattı.
Sosyal medyada gündem oldu: Sunucunun ancak 4 harfi açmasından sonra dört yarışmacıdan biri butona basarken, yarışmacıdan biri, "Orhan Ali Güzel" yanıtını verdi. Başka bir yarışmacı ise "Orhan Ali Gürel" yanıtı verirken, bir diğer yarışmacı da "Orhan Ali Püren" yanıtını verdi. Daha sonra ise, yarışmacılar; "Osman Ali Güzel, Osman Ali Gürel, Yaman Ali Güzel, Yaman Ali Gürel" gibi yanıtlar verirken, yarışmacıların hiçbirisinin doğru yanıtı verememesi sosyal medyada tepki çekti.