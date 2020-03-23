Harvey Weinstein tecavüz suçundan yattığı hapiste koronavirüse yakalandı
Hollywood'un tecavüz suçundan yargılanan yapımcısı Harvey Weinstein, hapishanede koronavirüse yakalandı.
ABD'de özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili isimlerinden birisi' olarak bilinen Harvey Weinstein, ünlü oyunculara tecavüz suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 68 yaşındaki ünlü yapımcı kaldığı hapishanede Corona virüse yakalandı.
Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söyleyerek dava açmıştı.
25 yıla kadar hapsi istenen Weinstein'in cezası Mart ayı başında açıklanmıştı. Weinstein karar duruşmasına tekerlekli sandalyede getirilmişti.
Weinstein'ın avukatları, cezada indirime gidilmesini talep ediyor ve"Amerikalı yapımcıya verilecek beş yılın onun için ömür boyu hapis gibi olacağı" kanısını savunuyordu.