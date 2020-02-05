Harvey Weinstein tarafından uğradığı tecavüzü anlatan Jessica Mann sinir krizi geçirdi
Dünyaca ünlü onlarca Hollywood yıldızına tecavüz davasından yarılanan Harvey Weinstein'ın cinsel taciz davasında kilit tanıklardan Jessica Mann, tecavüzü anlatırken sinir krizi geçirdi.
#MeToo akımıyla dünyanın en önemli yapımcılarından biri olarak kabul edilen Harvey Weinstein'ın taciz ettiği kadınlar bir biri itiraf etmiş, skandal ortaya çıkmıştı. Dün Harvey Weinstein'ın cinsel taciz davası, dün görüldü. Duruşmada gerginlik hakim oldu.
Weinstein'ın dün görülen taciz davasında kilit isimler konuştu. 34 yaşındaki eski oyuncu Jessica Mann, Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno tarafından sorgulandı. Mann, Weinstein’ın kendisine Mart 2013’te New York’ta, 8 ay sonra da Los Angeles’taki bir otelde tecavüz ettiğini söyledi.
Mann, bu olaya rağmen yine de yeni cep telefonu numarasını ünlü yapımcıya 5 kez verdiğini ekledi. Mann ayrıca, Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiğinde ünlü yapımcının kendisinin üzerine idrarını yaptığını belirterek "Bu olay benim için büyük şok oldu" dedi.
Mann, Weinstein'ın oyunculuk kariyerine zarar vermesinden korktuğunu ve bu nedenle cinsel ilişkiye girdiğini vurgulayarak, "Onunla cinsel ilişkiye girdim çünkü oyunculuk kariyerimi bitirmesini istemiyordum" diye konuştu.