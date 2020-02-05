Harvey Weinstein tarafından uğradığı tecavüzü anlatan Jessica Mann sinir krizi geçirdi

Mann, bu olaya rağmen yine de yeni cep telefonu numarasını ünlü yapımcıya 5 kez verdiğini ekledi. Mann ayrıca, Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiğinde ünlü yapımcının kendisinin üzerine idrarını yaptığını belirterek "Bu olay benim için büyük şok oldu" dedi.