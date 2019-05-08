Harry ve Meghan’ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında

Sussex Düşesi Meghan ise "Bu bir sihir gibi ve oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en iyi iki erkeğine sahip olduğumu söylemek istiyorum, bu yüzde gerçekten mutluyum. O bir rüya gibi bu yüzden geçen birkaç gün bizim için çok özel" dedi.