Harry Potter'ın yazarı koronavirüse ilaç buldu! Bakın nasıl iyileşmiş

Dünyada en çok satan kitapları listesinde yer alan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling de koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Ünlü yazar, dünyanın ilacını ve aşısını aradığı koronavirüsten eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen kurtulduğunu iddia etti.