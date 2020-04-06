Harry Potter'ın yazarı koronavirüse ilaç buldu! Bakın nasıl iyileşmiş
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, koronavirüse yakalandığını ancak iyileştiğini duyurdu. Rowling, koronavirüsten ilaç kullanmadan nefes egzersizi yaparak kurtulduğunu söyledi.
Dünyada en çok satan kitapları listesinde yer alan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling de koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Ünlü yazar, dünyanın ilacını ve aşısını aradığı koronavirüsten eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen kurtulduğunu iddia etti.
İngiltere’nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.
Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini ifade etti.